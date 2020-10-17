Итудис взял на себя ответственность за поражение от «Альбы»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что его команда не смогла ничего противопоставить энергии «Альбы» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

— Поздравляю команду соперников с победой. Очевидно, что это был плохой вечер для нас, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Мы начали встречу с двух потерь и двух упущенных отскоков на своем щите. В итоге к перерыву на нашем щите подборы разделились 8-8, соперники получили на семь владений больше. Я говорил перед матчем, что нам необходимо дорожить мячом, идти на отскок в любом сочетании игроков, и, к сожалению, оказался прав. В первой половине мы показали лучший для себя в этом сезоне процент попаданий — 75 трехочковых, 64 двухочковых. И в раздевалке я сказал: мы так не выиграем. Так и вышло: во второй половине мы начали с девяти промахов с дуги, Майк, Уилл и Никита попали три дальних в самой концовке.

Безусловно, я беру на себя ответственность за поражение, но все же каждый должен подумать, как нам лучше коммуницировать на площадке. Да, это двойная неделя, и соперник имел на день больше для отдыха и подготовки, но он играл в своем обычном стиле. Мы не смогли ничего противопоставить их энергии и энтузиазму. У «Альбы» получилось на 14 владений больше... Очевидно, что нам нужно время, чтобы добиться автоматизма в действиях, понимания друг друга, чтобы найти «химию».