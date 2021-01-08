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Итудис считает, что ЦСКА недостаточно хорошо сыграл в защите против «Басконии»

06:22
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил выступление команды в матче Евролиги против «Басконии» (93:95).

«Поздравляю «Басконию», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. —  Очевидно, они начали матч намного лучше. Могу сказать о двух четвертях, в которых соперники выиграли 64-42. Наша защита не была на желаемом уровне. При этом мы боролись.

Мы неоднократно возвращались в игру. Мы вели «+5? в третьей четверти, не смогли сохранить лидерство, и игра получилась равной. У нас был шанс, но дело не в последнем броске. Дело в защите. В этом холодном зале мы набрали много очков, но и соперники тоже. А потому они заслужили поздравления».

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210107-baskonia-cska-report/

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