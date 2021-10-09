Итудис считает, что ЦСКА был лучше «Эфеса»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Эфесом» (100:96) в Евролиге отметил, что его команда была лучше.

«Это была еще одна очень интересная игра между «ЭФесом» и ЦСКА. Мы к этому привыкаем: высокая результативность, триллер. Думаю, что сегодня мы были лучшей командой, так что поздравляю игроков. С точки зрения физической формы мы играли на уровне, необходимом для такой игры на выезде против действующего чемпиона.

Думаю, что в целом мы были лучшей командой, хорошо справились с ситуацией, нам удалось добиться победы и доказать, что мы действительно можем играть в мяч", — цитирует пресс-служба турнира Итудиса.