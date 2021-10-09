Итудис считает, что ЦСКА был лучше «Эфеса»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Эфесом» (100:96) в Евролиге отметил, что его команда была лучше.
«Это была еще одна очень интересная игра между «ЭФесом» и ЦСКА. Мы к этому привыкаем: высокая результативность, триллер. Думаю, что сегодня мы были лучшей командой, так что поздравляю игроков. С точки зрения физической формы мы играли на уровне, необходимом для такой игры на выезде против действующего чемпиона.
Думаю, что в целом мы были лучшей командой, хорошо справились с ситуацией, нам удалось добиться победы и доказать, что мы действительно можем играть в мяч", — цитирует пресс-служба турнира Итудиса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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