Итудис рассказал, за счет чего ЦСКА обыграл «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Фенербахче» в плей-офф Евролиги (92:76) отметил эмоциональность игры. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Поздравления каждому из игроков и всей команде, это был типичный матч плей-офф, в котором было много эмоций, в котором каждая из команд совершала рывки. Мы здорово начали, использовали свои преимущества, разбирались с зонной защитой соперников. При этом мы слишком легко теряли мячи, и это было нашей проблемой до последней четверти. Еще одной проблемой была защита против Нандо, который набрал 22 очка в первой половине. Во второй половине мы меньше ошибались. И, пусть мы закончили третью четверть при счете 64-66, мы оставались собранными, верили в то, что делаем, и давили соперников в защите. В последней четверти мы снизили количество потерь до двух. Каждый, кто выходил на площадку, внес свой вклад. Отдельно хочу сказать про Саймона [Антонова] и Ваню [Ухова], они здоров помогли. Важно не просто получать игровое время, но и сохранять позитивный настрой в любые минуты на площадке. Пример Вани: он вышел в последние секунды второй четверти, отзащищался, попал трехочковый. Было понятно, что он собран и настроен на игру.

Нас ждет тяжелая и долгая серия. У «Фенербахче» не было важных игроков, но нельзя забывать, что у нас тоже не было травмированных, и команда, которая выходила сегодня на паркет, была далека от той, которую мы строили минувшим летом. Но результат делают те, кто включен в заявку. И они были готовы психологически. Может быть, когда мы растеряли лидерство, и соперники вышли вперед, вспомнился наш второй матч здесь в регулярном чемпионате. Но мы сделали выводы, и четко сыграли в деталях. Спасибо болельщикам, кторые поддержали нас и создали классную атмосферу на трибунах «Мегаспорта», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.