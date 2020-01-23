Итудис рассказал о травмах Воронцевича и Хиллиарда

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Валенсией» (81:70) в Евролиге.

— Андрей Воронцевич получил травму на разминке — подвернул лодыжку, и не смог сыграть, — начал Итудис. — Дэрран Хиллиард получил сотрясение во время игры. Естественно, «Валенсия» сыграла с нами не в сильнейшем составе, но потери есть у всех команд Евролиги. После пяти поражений подряд соперник нашел свою игру и одержал несколько побед подряд. Недавно они одолели «Химки» и «Зенит». Они подняли продуктивность до 70 очков. Мы верили в то, что делаем и ушли в отрыв в конце третьей четверти и четвертой. (Евгений Белоусов)