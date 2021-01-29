Итудис рассказал о подготовке ЦСКА к матчу с «Баварией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке армейцев к матчу регулярного сезона Евролиги против «Баварии».

«Главное, что нас сейчас заботит — это отдых игроков, их восстановление после выездного матча. Поговорил с каждым, все хорошо поспали. Мы прилетели домой, пройдем по нашей базовой рутине — посмотрим видео, немного поработаем на площадке. Даже при том, что «Бавария» имела лишний день на отдых и оставалась в Москве (с нами такое случается во второй раз), мы постараемся быть собранными и готовыми к игре», — заявил греческий специалист.

Матч ЦСКА — «Бавария» начнется в 20.00 (мск). На данный момент армейцы вторые в Евролиге, немцы — седьмые.