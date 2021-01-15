Итудис рассказал о подготовке ЦСКА к матчу с «Барселоной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».

«Мы постарались использовать этот день, чтобы посмотреть видео, пробежаться по нашей стратегии в защите и нападении. У «Барселоны» было на день больше на подготовку. Встреча с каталонцами будет завязана на старании. Надо отдаться полностью, всем и каждому. Как я говорил, против «Жальгириса» мы использовали 11 игроков, и каждый что-то дал команде, вне зависимости от времени на паркете. И следующая игра будет такой же: «Барселона» будет стараться, и у нее хватает габаритов. У нас много травмированных, но и у них нет важных игроков», — цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса.

Матч ЦСКА — «Барселона» состоится сегодня, 15 января. Начало — в 20.00 (мск). Армейцы возглавляют турнирную таблицу Евролиги, «Барселона» занимает вторую строчку.