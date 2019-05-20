Итудис после победы в Евролиге заявил, что Хайнс готов стать тренером

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценил форварда команды Кайла Хайнса. В финале Евролиги российский клуб обыграл турецкий "Эфес" со счетом 91:83. Хайнс стал победителем турнира в четвертый раз.

- Хайнс - это живой пример, живая легенда. Я не просто восхищаюсь им, я не могу выразить свою благодарность, - цитирует специалиста официальный сайт Евролиги. - Так, как он ведет себя с командой в раздевалке, где он провел много часов... Этот человек моя правая и левая рука, мой желудок и мое сердце. Он готов стать тренером.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).