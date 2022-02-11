Итудис похвалил ЦСКА за характер в матче с «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Маккаби» (75:84) в Евролиге.

«Помимо второй четверти, в которой мы не сыграли в защите, мы были лучше во второй половине. В третьей четверти мы сыграли вничью, а четвертую выиграли. В целом, после перерыва у нас «плюс 12». Было поздно, но мы хотя бы показали характер и проявили старание. Мы не сдались. Конечно, поздравляю «Маккаби», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

ЦСКА потерпел десятое поражение и идет на шестом месте в турнирной таблице.