Итудис поделился ожиданиями от матча с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».

«Это серия игр, которые мы проводим практически подряд, поэтому очевидно, что мы должны заботиться о физической готовности, нам нужна готовность помочь от каждого. Мы столько раз играли с «Химками», у них есть определенные таланты, отличные бомбардиры и созидатели, такие как Швед, Макколлум, Микки. В то же время Понкрашов, Зайцев, Вяльцев и остальные игроки поддерживают [своих лидеров], они вытягивают Моню на периметр... Оппоненты обладают большим опытом, «Химки» — наш извечный соперник. Знаем, что впереди игра Евролиги, мы находимся на правильном пути, поэтому нам нужно выложиться по полной», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало встречи — в 20:00 мск.

ЦСКА, одержав 21 победу в 31 матче, занимает 3-е место в Евролиге и гарантировал себе место в плей-офф. «Химки» с 4 победами замыкают турнирную таблицу.