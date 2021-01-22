Итудис поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Фенербахче».

«Нам будет противостоять другой «Фенербахче» по сравнению с той командой, с которой мы встречались в первом круге. У них обновленный состав с новыми игроками, это команда, которая проявляет еще больше старания и бьется до конца. Учитывая, какие у них есть игроки, каковы недавние результаты — а они одержали 5 побед подряд, — можно сказать, что соперники повысили качество баскетбола. И это добавляет сложности матчу», — цитирует греческого специалиста клубная пресс-служба.

Матч ЦСКА — «Фенербахче» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент армейцы лидируют в Евролиге с 15 победами, турки занимают 10-е место с десятью выигрышами.