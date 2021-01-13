Итудис отметил сильные стороны «Жальгириса» перед матчем Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса».

«Жальгирис» — конкурентоспособная команда, и она это доказывает: после серии из шести поражений они выдали шесть побед кряду. Они показывают хороший, агрессивный баскетбол. Это команда, которая очень активно идет на кольцо, здорово распоряжается мячом, в предыдущей встрече против «Химок» они были близки к тому, чтобы сделать 40 результативных передач, они постоянно используют «аллей-упы», скидки после проходов и показывают высокий процент трехочковых", — приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса.

Матч ЦСКА — «Жальгирис» состоится сегодня, 13 января. Начало — в 20.00 (мск).