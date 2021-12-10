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Итудис отметил форму «Жальгириса» в последних играх перед матчем Евролиги

13:59

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса».

«Мы играем против команды, которая уже приняла идеи и философию нового тренера. Юре Здовц уже довольно давно работает там. У них здоровый коллектив, они снова все вместе. Несомненно, тот факт, что они выиграли три матча из последних четырех в Евролиге, показывает, что они добавили как в защите, так и в нападении. Они побеждают соперников, сдерживая их на низких показателях результативности или набирая много очков. Дома при поддержке болельщиков «Жальгирис» становится очень опасной командой, там всегда сложно играть. Но мы тоже работаем в хорошем ритме, у нас вернулось большинство игроков, мы тренируемся, у нас здоровая атмосфера. Мы едем, чтобы соревноваться на высшем уровне», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч «Жальгирис» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря, начало встречи — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-10-zalgiris-cska-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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