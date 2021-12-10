Итудис отметил форму «Жальгириса» в последних играх перед матчем Евролиги
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса».
«Мы играем против команды, которая уже приняла идеи и философию нового тренера. Юре Здовц уже довольно давно работает там. У них здоровый коллектив, они снова все вместе. Несомненно, тот факт, что они выиграли три матча из последних четырех в Евролиге, показывает, что они добавили как в защите, так и в нападении. Они побеждают соперников, сдерживая их на низких показателях результативности или набирая много очков. Дома при поддержке болельщиков «Жальгирис» становится очень опасной командой, там всегда сложно играть. Но мы тоже работаем в хорошем ритме, у нас вернулось большинство игроков, мы тренируемся, у нас здоровая атмосфера. Мы едем, чтобы соревноваться на высшем уровне», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Матч «Жальгирис» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря, начало встречи — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-10-zalgiris-cska-news-preview/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю