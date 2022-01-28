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Сегодня, 11:15

Итудис оценил игру УНИКСа, который дважды обыграл ЦСКА в нынешнем сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался об игре УНИКСа в преддверии матча против казанцев в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Наши соперники играют в хороший, агрессивный баскетбол, на многое способны, когда им дают пространство и возможность играть «изоляции», они борются на щитах и отлично обороняются. На самом деле, они набирают много очков благодаря своей защите. Это команда, которая дважды обыграла нас в этом сезоне, мы знаем их плюсы и минусы, слабые и сильные качества, перед нами серьезный соперник», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч УНИКС — ЦСКА состоится сегодня, 28 января, начало — в 19.00 (мск). В первом круге регулярного чемпионата Евролиги казанская команда обыграла армейцев со счетом 88:67, а в игре Единой лиги ВТБ нынешнего сезона красно-синие уступили со счетом 64:69.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-01-28-unics-cska-news-preview/
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