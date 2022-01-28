Итудис оценил игру УНИКСа, который дважды обыграл ЦСКА в нынешнем сезоне

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался об игре УНИКСа в преддверии матча против казанцев в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Наши соперники играют в хороший, агрессивный баскетбол, на многое способны, когда им дают пространство и возможность играть «изоляции», они борются на щитах и отлично обороняются. На самом деле, они набирают много очков благодаря своей защите. Это команда, которая дважды обыграла нас в этом сезоне, мы знаем их плюсы и минусы, слабые и сильные качества, перед нами серьезный соперник», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч УНИКС — ЦСКА состоится сегодня, 28 января, начало — в 19.00 (мск). В первом круге регулярного чемпионата Евролиги казанская команда обыграла армейцев со счетом 88:67, а в игре Единой лиги ВТБ нынешнего сезона красно-синие уступили со счетом 64:69.