Итудис объяснил причину поражения ЦСКА в матче против «Милана»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 11 марта в интервью официальному сайту Евролиги прокомментировал поражение от «Милана» в регулярном сезоне (76:84).

«Почему уступили «Милану»? Однозначно из-за плохого начала. Мы долго не могли забросить, забросив только 3 из 12 со средней дистанции. При этом ни одного точного броска издали в первой четверти. Процент получился просто удручающим. А после «-20» возвращаться очень тяжело. Мы боролись, пытались, но у соперника был слишком большой гандикап», — считает Итудис.

После этого поражения ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, итальянцы — вторые.