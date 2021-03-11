Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Итудис объяснил причину поражения ЦСКА в матче против «Милана»

11 марта 2021, 23:39
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 11 марта в интервью официальному сайту Евролиги прокомментировал поражение от «Милана» в регулярном сезоне (76:84).

«Почему уступили «Милану»? Однозначно из-за плохого начала. Мы долго не могли забросить, забросив только 3 из 12 со средней дистанции. При этом ни одного точного броска издали в первой четверти. Процент получился просто удручающим. А после «-20» возвращаться очень тяжело. Мы боролись, пытались, но у соперника был слишком большой гандикап», — считает Итудис.

После этого поражения ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, итальянцы — вторые.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир