Итудис объяснил, почему ЦСКА хуже провел вторую половину матча с «Олимпиакосом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Олимпиакосом» в Евролиге (75:74) отметил, что первая и вторая половины игры получились разными. Красно-синие имели преимущество в 25 очков в начале третьей четверти, но позволили сопернику сократить отрыв.

«Команда показала два разных лица по ходу матча, два разных подхода к делу и настроя. Это касается и нас, и «Олимпиакоса». Первая половина была нашей; мы диктовали темп отличной защитой, цеплялись за мяч, провоцировали потери. Мы контролировали отскок, сделали 13 результативных передач при трех потерях, не давали соперникам набирать очки в отрывах, а от этого они зависимы, в первичных и вторичных контратаках. Третья четверть началась так, как мы хотели, мы ушли вперед на 25 очков, но «Олимпиакос» сказал свое слово в обороне, ставил Везенкова на наших созидателей, играли смены, и над этим мы работали на предыдущих тренировках. Они сумели сдержать наше созидание, остановить движение, вынудить терять мяч и бежать на открытое кольцо. Так они и вернулись в игру. Счастлив победе, с учетом хорошего старта, того, что Джеймс пропустил примерно 20 дней, Токо — 21 день, Клайберн не играл два месяца. Я не ищу подтверждений своим словам, но во второй половине команда выглядела так, будто ей не хватало связности. Чтобы сработаться, нужно много поработать, постараться, понять, что случается в сложные моменты, какой настрой необходим. При том, что мы попали важные мячи, временами здорово защищались, мы смогли выиграть очень важный матч, первый из трех подряд на выезде», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.