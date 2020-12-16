Итудис объяснил, как ЦСКА переиграл «Эфес»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Эфесом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (100:65) отметил, что его команда доминировала от начала и до конца. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Мы доминировали в этом матче от первой минуты и до последней секунды, причем нам противостояла отличная команда, которая точно будет в плей-офф, которая ставит самые высокие цели, в составе которой многие игроки принимали участие в финале 2019 года, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Мы здорово начали в защите, сдержали их главных бомбардиров, Ларкина и Мицича. Да, Симон стал для нас проблемой, как и борьба за «ничейные» мячи. При этом мы мудро сыграли в нападении, читали действия соперников и били в слабые точки. Мы ушли на перерыв при «+13» и говорили в раздевалке о том, где можно сыграть сильнее. Сработало: мы хорошо оборонялись, находили отличные броски и спокойно довели дело до победы. Это важно, поскольку сейчас — двойная неделя, и нужно готовиться к следующей игре. Спасибо болельщикам, которые нас сегодня здорово поддержали.