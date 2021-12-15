Итудис — о разгроме от УНИКСа: «Сегодня вечером на площадке была всего одна команда»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал закономерность поражения команды в матче Евролиги против УНИКСа.
«Поздравляем УНИКС, сегодня они доминировали. Для нас это тяжелый момент, шокирующее выступление. С пятой минуты УНИКС начал играть смены в защите, что привело к нашим проблемам в атаке и обороне. Они всегда убегали после противодействия броскам и блестяще бросали из-за дуги. Во втором тайме мы изменили темп и играли почти на равных, уступив всего три очка. Но тот отрезок, который мы проиграли 22:42, если не ошибаюсь, был ключевым.
У нас достаточно качества, чтобы прийти в норму; посмотрим видео и внесем коррективы. Должен извиниться перед болельщиками. Это не было настоящим лицом нашей команды. Если ваши открытые трехочковые или мячи из-под кольца не летят в цель, а противник попадает, вам нужно найти другие способы победить. По крайней мере, нужно бороться. А сегодня вечером на площадке была всего одна команда», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-15-cska-unics-news-report/
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