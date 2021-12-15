Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал закономерность поражения команды в матче Евролиги против УНИКСа.

«Поздравляем УНИКС, сегодня они доминировали. Для нас это тяжелый момент, шокирующее выступление. С пятой минуты УНИКС начал играть смены в защите, что привело к нашим проблемам в атаке и обороне. Они всегда убегали после противодействия броскам и блестяще бросали из-за дуги. Во втором тайме мы изменили темп и играли почти на равных, уступив всего три очка. Но тот отрезок, который мы проиграли 22:42, если не ошибаюсь, был ключевым.

У нас достаточно качества, чтобы прийти в норму; посмотрим видео и внесем коррективы. Должен извиниться перед болельщиками. Это не было настоящим лицом нашей команды. Если ваши открытые трехочковые или мячи из-под кольца не летят в цель, а противник попадает, вам нужно найти другие способы победить. По крайней мере, нужно бороться. А сегодня вечером на площадке была всего одна команда», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.