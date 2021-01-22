Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (83:89).

«Отличная работа соперника и тренера Игора Кокошкова. Равная плотная игра, лидер менялся постоянно, и все могло закончиться в любую сторону. Мы здорово бились в первой и третьей четвертях, а во второй и в четвертой нам не хватало старания, взаимопонимания, мы путались в сменах, пропускали легкие мячи. Когда дома бросаешь 68 процентов со штрафной линии, это не может не аукнуться. Мы будем расти как команда после этой игры. Вскоре все вернутся в строй, надеюсь», — приводит слова Итудиса РИА Новости.

После этого матча ЦСКА сохранил лидерство в таблице Евролиги.