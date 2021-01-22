Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Итудис — о поражении от «Фенербахче»: «ЦСКА будет расти как команда после этой игры»

23:38
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (83:89).

«Отличная работа соперника и тренера Игора Кокошкова. Равная плотная игра, лидер менялся постоянно, и все могло закончиться в любую сторону. Мы здорово бились в первой и третьей четвертях, а во второй и в четвертой нам не хватало старания, взаимопонимания, мы путались в сменах, пропускали легкие мячи. Когда дома бросаешь 68 процентов со штрафной линии, это не может не аукнуться. Мы будем расти как команда после этой игры. Вскоре все вернутся в строй, надеюсь», — приводит слова Итудиса РИА Новости.

После этого матча ЦСКА сохранил лидерство в таблице Евролиги.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210122/basketbol-1594236011.html

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир