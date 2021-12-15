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Итудис — о матче с УНИКСом: «Важно, что у нас вернулись в строй травмированные игроки»

Главный тренер ЦСКА Итудис высказался о предстоящем матче Евролиги против УНИКСа
09:27
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа.

«УНИКС играет хорошо, у них хорошая «химия», они выигрывают, они универсальны, играют высокими и «маленькими» составами, это очень конкурентоспособная команда. Хотя то же самое могу сказать и о нас. Важно, что у нас вернулись в строй травмированные игроки, мы работаем вместе, это помогает команде. Важно, что мы как команда дышим как здоровый организм, у игроков есть конкретные роли, и они поддерживают друг друга», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч ЦСКА — УНИКС состоится сегодня, 15 декабря. Начало встречи — в 20.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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