Итудис назвал сильные стороны «Валенсии» перед матчем против ЦСКА в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Идутис в интервью клубной пресс-службе 3 февраля поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Валенсии».

«С огромным уважением отношусь к «Валенсии» за все, что клуб представляет в плане стандартов организации в европейском баскетболе. Это команда, у которой есть 2-3 игрока на каждой позиции. Определенно, все происходит от действий защитников, но набор «больших» — Дублевич, Тоби, Уильямс, Лабейри — меняют игру на счет пик-н-попов, того, как они могут растягивать оборону. Они здорово бегут, являются атлетичной и хорошо укомплектованной командой, которой очень сложно противостоять», — заявил греческий специалист.

Армейцы отправились на выезд без трех игроков основы. К ранее травмированным Уиллу Клайберну и Николе Милутинову примкнул Торнике Шенгелия.

Матч «Валенсия» — ЦСКА состоится сегодня 4 февраля. Начало — в 23.00 (мск). На данный момент армейцы занимают второе место в чемпионате, а испанский клуб — 11-е.