Итудис назвал сильные стороны «Валенсии»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о сегодняшнем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Валенсии».

— Мы играли с «Валенсией» очень давно — в самом начале первого круга Евролиги. Сейчас это совсем другая команда. Она играет по-другому, более эффективно, у них глубокий состав, есть хорошие игроки на каждой позиции, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. — Наш сегодняшний соперник может действовать разнообразно, выставлять маленькую или высокую пятерку. К тому же, «Валенсия», как и любая испанская команда, любит скоростную игру. Другие ее сильные стороны — подбор и атлетизм. В целом, это достойный соперник, который заслуживает нашего внимания на протяжении всех 40 минут.

Матч ЦСКА — «Валенсия» начнется в 20.00 по московскому времени. Защитники армейцев Уилл Клайберн и Янис Стрелниекс пропустят встречу из-за травм.