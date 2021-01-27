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Итудис назвал сильные стороны «Альбы» перед матчем с ЦСКА

08:48
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе рассказал о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

«Альба» — очень конкурентоспособная команда, которая показывает отличный баскетбол. Они играют одинаково, вне зависимости от ситуаций, складывающихся во время матчей, в высоком темпе. Мы говорим о команде, в составе которой восемь игроков в среднем набирают 9 очков и больше, а значит, каждый может вносить свой вклад в плане результативности и созидания", — заявил греческий специалист.

ЦСКА на данный момент занимает второе место в Евролиге, отставая на одну победу от «Барселоны». Немецкая команда расположилась на 14-м месте.

Матч «Альба» — ЦСКА начнется в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210126-alba-cska-preview/

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