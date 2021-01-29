Итудис назвал причины поражения от «Баварии»

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудлис объяснил причины поражения в матче Евролиги от «Баварии» (66:69).

«Поздравляю команду с победой. Это была жесткая игра, которая могла бы завершиться иначе, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — Очевидно, что мы уверенно начали матч, хоть и не очень разумно использовали фолы — за счет этого первая четверть завершилась при «+2» вместо «+5». Затем мы стали лучше организовывать нападение, особенно хорошо это получалось в третьей четверти, в которой мы совершили всего три потери. После этого мы провалились, сделав восемь ошибок и набрав всего шесть очков. В этом можно винить, в том числе, хорошую индивидуальную защиту «Баварии», поскольку мы практически не получали открытых бросков».