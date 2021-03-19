Итудис назвал победу ЦСКА над «Реалом» переломным моментом для армейцев
08:50
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Реалом» (96:89) в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«В последних матчах у нас были проблемы. Надеюсь, победа над «Реалом» станет поворотной точкой для ЦСКА. Я поздравляю свою команду с победой и желаю «Реалу» удачи», — приводит Eurohoops слова Итудиса.
До матча с «Реалом» ЦСКА проиграл два матча подряд в Евролиге. Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.
Дополнительная информация:
https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1183588/clyburn-james-and-voigtmann-lead-cska-past-real-madrid/
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