Итудис назвал матч с «Реалом» ключевым для ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Реала».
«Встреча с мадридским «Реалом» является для нас очень важной, ключевой. Понятно, очень жаль, что у «Реала» столько травм и заболеваний. Хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы мы выходили на площадку и состязались нормально. Наш клуб одновременно и везучий, и проклятый, поскольку мы являемся фаворитами в любом матче, от нас всегда ждут победы. Но «Реал» тоже обладает большими традициями, у них остаются в активе отличные игроки, они могут варьировать тактику. Что касается нас, мы вернулись в хорошую колею после большого количества трудностей. Но матч пока даже не начался, и нас не должны отвлекать проблемы соперников. Нужно сфокусироваться на игре», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.
Матч «Реал» — ЦСКА состоится сегодня, 23 декабря. Начало встречи — в 22.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-23-real-madrid-cska-news-preview/
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