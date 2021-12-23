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Итудис назвал матч с «Реалом» ключевым для ЦСКА

09:14
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Реала».

«Встреча с мадридским «Реалом» является для нас очень важной, ключевой. Понятно, очень жаль, что у «Реала» столько травм и заболеваний. Хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы мы выходили на площадку и состязались нормально. Наш клуб одновременно и везучий, и проклятый, поскольку мы являемся фаворитами в любом матче, от нас всегда ждут победы. Но «Реал» тоже обладает большими традициями, у них остаются в активе отличные игроки, они могут варьировать тактику. Что касается нас, мы вернулись в хорошую колею после большого количества трудностей. Но матч пока даже не начался, и нас не должны отвлекать проблемы соперников. Нужно сфокусироваться на игре», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч «Реал» — ЦСКА состоится сегодня, 23 декабря. Начало встречи — в 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-23-real-madrid-cska-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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