Итудис назвал ключевой момент в матче ЦСКА против «Олимпиакоса»
3 декабря 2020, 23:41
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (80:61) в матче регулярного сезона Евролиги.
«Ключевым стал момент, когда «Олимпиакос» повел 9-17, и мы попросили тайм-аут. В следующие 15 с половиной минут соперники набрали всего 12 очков, а за 25 с половиной минут — 21. Мы смогли удержать их на низких показателях результативности и спокойно довели дело до победы. Мы снова обыграли соперников на подборе», — цитирует Итудиса оофициальный сайт армейцев.
После этой победы ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на десятой позиции.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/20201103-cska-olympiacos-report/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю