Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Итудис назвал ключевой момент в матче ЦСКА против «Олимпиакоса»

3 декабря 2020, 23:41
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (80:61) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Ключевым стал момент, когда «Олимпиакос» повел 9-17, и мы попросили тайм-аут. В следующие 15 с половиной минут соперники набрали всего 12 очков, а за 25 с половиной минут — 21. Мы смогли удержать их на низких показателях результативности и спокойно довели дело до победы. Мы снова обыграли соперников на подборе», — цитирует Итудиса оофициальный сайт армейцев.

После этой победы ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на десятой позиции.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20201103-cska-olympiacos-report/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир