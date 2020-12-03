Итудис назвал ключевой момент в матче ЦСКА против «Олимпиакоса»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (80:61) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Ключевым стал момент, когда «Олимпиакос» повел 9-17, и мы попросили тайм-аут. В следующие 15 с половиной минут соперники набрали всего 12 очков, а за 25 с половиной минут — 21. Мы смогли удержать их на низких показателях результативности и спокойно довели дело до победы. Мы снова обыграли соперников на подборе», — цитирует Итудиса оофициальный сайт армейцев.

После этой победы ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на десятой позиции.