Итудис назвал два ключевых фактора победы над «Панатинаикосом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что победить «Панатинаикос» в матче Евролиги (89:83) удалось за счет владения мячом и выигранных отскоков. Также он добавил, что команда верила в успех.

— Думаю, мы проявили самообладание, когда они дважды возвращались в игру, хотя это проблема, когда таким образом теряешь разницу, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Но они проделали довольно хорошую работу. Они играли изоляции, у них есть неплохие снайперы, особенно Неманья Недович. Но тот факт, что мы не теряли мяч более 7 раз во второй игре подряд, означает, что у нас будет больше владений. И если мы больше владеем мячом, мы тоже сможем создавать. Так что мы доставляем соперникам больше трудностей. Наша команда борется на щите, и мы выиграли отскок. Думаю, эти два фактора были ключевыми.

Хочу поздравить команду с выездной победой. Мы контролировали большую часть матча, но баскетбол — это игра рывков, и у «Панатинаикоса» были свои рывки. Но мы были достаточно спокойны, верили в успех и возвращали двузначный перевес. В этом году мы также поговорим о везении, о том, у кого нет положительных случаев COVID-19. Хочу подчеркнуть, что мы играем в баскетбол, люди могут смотреть баскетбол хотя бы из дома.