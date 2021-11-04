Итудис надеется прервать серию поражений ЦСКА в матче с «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче».

«Фенербахче» — очень агрессивная команда, она создана для игры на уровне фола, для проявления этой агрессии по всей площадке. Они также приезжают сюда после серии поражений, поэтому они очень мотивированы. Жду очень тяжелой, жесткой игры до конца, это то, что мы должны пообещать. Мы хотим сдержать это обещание перед людьми, которым небезразличен этот клуб, перед болельщиками, руководством и перед самими собой. Игроки это понимают, и завтра мы идем в бой. Мы собираемся выйти и выложиться полностью", — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

ЦСКА проиграл три последних матча подряд, красно-синие уступили АСВЕЛу (68:70) и «Монако» (80:97) в Евролиге, а также «Калеву» (56:67) в Единой лиге ВТБ.

Матч ЦСКА — «Фенербахче» состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 20.00 (мск).