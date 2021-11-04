Итудис надеется прервать серию поражений ЦСКА в матче с «Фенербахче»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче».
«Фенербахче» — очень агрессивная команда, она создана для игры на уровне фола, для проявления этой агрессии по всей площадке. Они также приезжают сюда после серии поражений, поэтому они очень мотивированы. Жду очень тяжелой, жесткой игры до конца, это то, что мы должны пообещать. Мы хотим сдержать это обещание перед людьми, которым небезразличен этот клуб, перед болельщиками, руководством и перед самими собой. Игроки это понимают, и завтра мы идем в бой. Мы собираемся выйти и выложиться полностью", — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
ЦСКА проиграл три последних матча подряд, красно-синие уступили АСВЕЛу (68:70) и «Монако» (80:97) в Евролиге, а также «Калеву» (56:67) в Единой лиге ВТБ.
Матч ЦСКА — «Фенербахче» состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-04-cska-fenerbahce-preview/
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