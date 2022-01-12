Итудис надеется на повторение успеха в гостевом матче с «Панатинаикосом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Панатинаикоса» отметил, что соперник лучше играет дома.
«Возвращаемся в игру, и это здорово. Понятно, что здоровье является приоритетом. Мы проводим хорошие тренировки. Сейчас нам противостоит команда, которая гораздо лучше играет дома, является конкурентоспособной.
В нападении они могут играть разнообразно: задействовать Папапетру и Кацелакиса в «посту», играть пик-н-роллы или комбинации с выходами из-под заслонов для Недовича и Мэйкона. В целом, они рассчитывают на Папаянниса под щитами и здорово бегут. Они многое изменили в оборонительной стратегии, часто используют «зону» и «смешанную зону». Мы отлично справлялись с этим при нашей встрече, так что постараемся побороться снова", — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.
Матч Евролиги «Панатинаикос» — ЦСКА состоится 12 января в Греции. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2022-01-12-panathinaikos-cska-news-preview/
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