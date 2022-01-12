Итудис надеется на повторение успеха в гостевом матче с «Панатинаикосом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Панатинаикоса» отметил, что соперник лучше играет дома.

«Возвращаемся в игру, и это здорово. Понятно, что здоровье является приоритетом. Мы проводим хорошие тренировки. Сейчас нам противостоит команда, которая гораздо лучше играет дома, является конкурентоспособной.

В нападении они могут играть разнообразно: задействовать Папапетру и Кацелакиса в «посту», играть пик-н-роллы или комбинации с выходами из-под заслонов для Недовича и Мэйкона. В целом, они рассчитывают на Папаянниса под щитами и здорово бегут. Они многое изменили в оборонительной стратегии, часто используют «зону» и «смешанную зону». Мы отлично справлялись с этим при нашей встрече, так что постараемся побороться снова", — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

Матч Евролиги «Панатинаикос» — ЦСКА состоится 12 января в Греции. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.