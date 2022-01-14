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14 января, 23:41

Итудис: «Ключевым стало завершение третьей четверти и начало четвертой»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против АСВЕЛа (90:83).

«Поздравляю и нашу команду, и соперников, которые ожидаемо дали хороший бой. АСВЕЛ играет жестко, тренер Ти Джей Паркер выстроил отличную систему, у него играют и молодые, и опытные игроки, есть этот правильный сплав. Мы завершали двойную неделю, и было важно разгрузить игроков, разделить время, особенно в первом матче. Ключевым стало завершение третьей четверти и начало четвертой, когда мы нашли и реализовали открытые броски. Да, мы пропустили 83, это говорит о некоторой нестабильности в защите. Тем не менее именно оборонительные владения помогли нам добиться успеха — то, как Токо [Шенгелия] подставился под фол в нападении, как руками отработали Марюс [Григонис] и Алекс [Швед]. В последней четверти мы нашли способ победить», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-01-14-cska-asvel-news-report/
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
Евролига
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