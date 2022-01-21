Итудис: «Даже математически можно выделить плохой старт ЦСКА, как в защите, так и в нападении»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Милан» (57:67) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Даже математически можно выделить наш плохой старт, как в защите, так и в нападении. При этом соперники стабильно оборонялись, игроки со скамейки помогали завершать атаки.

Три четверти мы выиграли с суммарным счетом 47-44 — когда мы осознали, как должны были действовать. Мы именно этого и хотели — действовать жестко, заставить соперников атаковать один-на-один, дать ему почувствовать контакт. Но 23-10 в первой четверти нас подломили. Два-три раза мы подтягивались, сокращали отставание до 1-2 очков, но перехватить лидерство так и не смогли», — приводит слова Итудиса сайт клуба.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. 28 января команда проведет матч 21-го тура против казанского УНИКСа.