Итудис дал оценку АСВЕЛ, с которым ЦСКА сыграет во вторник

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе рассказал о следующем матче регулярного чемпионата Евролиги против АСВЕЛ.

«АСВЕЛ — очень талантливая, атлетичная, мотивированная команда. Если проанализировать их состав, вы увидите, что 12 игроков в среднем проводят на паркете больше 12 минут, а еще двое — больше восьми с половиной. Это означает, что свой вклад вносят все, у них есть свои акценты в игре — на Фолле, Коуле, Лайти, но я могу перечислить весь состав», — отметил Итудис.

На данный момент армейцы лидируют в Евролиге с 11 победами, французы — 15-е (пять побед).

Матч АСВЕЛ — ЦСКА начнется во вторник в 22.45 (мск).