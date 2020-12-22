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Итудис дал оценку АСВЕЛ, с которым ЦСКА сыграет во вторник

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе рассказал о следующем матче регулярного чемпионата Евролиги против АСВЕЛ.

«АСВЕЛ — очень талантливая, атлетичная, мотивированная команда. Если проанализировать их состав, вы увидите, что 12 игроков в среднем проводят на паркете больше 12 минут, а еще двое — больше восьми с половиной. Это означает, что свой вклад вносят все, у них есть свои акценты в игре — на Фолле, Коуле, Лайти, но я могу перечислить весь состав», — отметил Итудис.

На данный момент армейцы лидируют в Евролиге с 11 победами, французы — 15-е (пять побед).

Матч АСВЕЛ — ЦСКА начнется во вторник в 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20201221-asvel-cska-preview/

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