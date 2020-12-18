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Итудис: «ЦСКА показывает хороший баскетбол в последнее время»

22:50
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Евролиги с «Зенитом» (83:65) подвел итоги встречи. По его словам, в команде очень доверительная и позитивная атмосфера.

?ЦСКА выиграл десять матчей подряд в Евролиге.

«Мы показываем хороший баскетбол в последнее время, действительно заботимся друг о друге, — цитирует Итудича РИА Новости. — Сейчас мы создали внутри команды «круг доверия», когда мы доверяем друг другу, то можем делать действительно хорошие вещи. Сейчас нам не хватает важных игроков. Но те, кто есть, дают энергию и действительно помогают команде. Два раза подряд на этой неделе мы не позволили сопернику набрать более 65 очков, защита — это наша идентичность.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201218/itudis-1589987399.html

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