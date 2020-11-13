Итудис: «ЦСКА доминировал над «Басконией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис — о победе над «Басконией» (89:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

— Поздравляю команду с победой, показанной игрой и тем, что парни проявили уважение к игре и друг другу, — приводит пресс-служба красно-синих слова Итудиса. — Мы контролировали происходящее большую часть матча. Мы сильно начали, не давали соперникам хороших бросков, не открывали возможностей в нападении. В целом, мы доминировали. В конце нам не хватало сил. Мы уступили в подборе и реализации штрафных, и за счет этого соперник оставался в игре. При этом мы вынудили их сделать 23 потери, а значит, мы достаточно хороши для этого уровня баскетбола.