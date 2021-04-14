Источник: Майк Джеймс может сыграть в плей-офф Евролиги и остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс может сыграть в плей-офф Евролиги и остаться в команде на следующий сезон, пишет в Twitter журналист Жерар Соле.

«Контракт Майка Джеймса истекает через два года. Достижение соглашения о расторжении контракта может означать огромные финансовые потери для ЦСКА. Более 4 млн евро. С другой стороны, контракт Димитриса Итудиса заканчивается этим летом», — написал Соле.

29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса.

В конце января Джеймс уже был отстранен от матчей из-за конфликта с Итудисом после поражения от «Фенербахче» (83:89) в матче Евролиги. Несколько дней спустя защитник извинился и вернулся к тренировкам.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передачи.