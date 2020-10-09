Матч Евролиги между «Химками» и «Жальгирисом», который намечен на 9 октября, перенесут на следующий день, утверждает в Twitter журналист Донатос Урбанос.

Ранее стало известно, что «Жальгирис» из Каунаса лишился своего центрового Жоффре Ловерня, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Баскетболист был немедленно изолирован, а команда прошла дополнительное тестирование, которое показало отрицательный результат на вирус.

Два баскетболиста — Грег Монро и Максим Барашков — сдали условно-положительные тесты на наличие инфекции.