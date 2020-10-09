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Источник: матч «Химки» — «Жальгирис» перенесут на завтра

17:49
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Матч Евролиги между «Химками» и «Жальгирисом», который намечен на 9 октября, перенесут на следующий день, утверждает в Twitter журналист Донатос Урбанос.

Ранее стало известно, что «Жальгирис» из Каунаса лишился своего центрового Жоффре Ловерня, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Баскетболист был немедленно изолирован, а команда прошла дополнительное тестирование, которое показало отрицательный результат на вирус.

Два баскетболиста — Грег Монро и Максим Барашков — сдали условно-положительные тесты на наличие инфекции.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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