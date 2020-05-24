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Источник: ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления Евролиги

13:19
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Руководство Евролиги на следующей неделе должно определить дальнейшую судьбу нынешнего сезона. Руководство турнира проведет консультации с представителями клубов, чтобы объявить окончательное решение, сообщает в Twitter журналист Эмилиано Карчиа.

Российские ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления Евролиги. Но есть и клубы, которые хотят продолжить турнир. Активнее всего эту позицию отстаивают «Эфес» и «Маккаби».

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