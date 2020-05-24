Источник: ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления Евролиги

Руководство Евролиги на следующей неделе должно определить дальнейшую судьбу нынешнего сезона. Руководство турнира проведет консультации с представителями клубов, чтобы объявить окончательное решение, сообщает в Twitter журналист Эмилиано Карчиа.

Clarification: Khimki doesn't have an A license but club doesn't want to resume. In same position as Khimki there are other teams without A license that don't want to play again this season https://t.co/iYf7UyMOeq — Emiliano Carchia (@Carchia) May 24, 2020

Российские ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления Евролиги. Но есть и клубы, которые хотят продолжить турнир. Активнее всего эту позицию отстаивают «Эфес» и «Маккаби».