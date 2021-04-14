Источник: ЦСКА и еще шесть команд Евролиги провели секретную встречу
16:00
В Афинах состоялась секретная встреча клубов Евролиги, на которой обсуждалась экономическая политика руководства, сообщает в Twitter инсайдер Донатас Урбонас 14 апреля.
Во встрече приняли участие семь клубов, в числе которых московский ЦСКА, литовский «Жальгирис», турецкий «Анадолу Эфес», итальянский «Милан», израильский «Маккаби», а также греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос».
Клубы обеспокоены финансовым состоянием лиги и, в частности, деятельностью президента Евролиги Жорди Бертомеу.
Ожидается, что в скором времени клубы заявят официально о намерении предпринять определенные действия для исправления ситуации.
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю