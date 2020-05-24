Игроки выступили против возобновления сезона в Евролиге

Большинство игроков во время видеоконференции с руководством Евролиги выступили против возобновления сезона, сообщает Eurohoops. В мероприятии приняли участие 36 игроков из всех 18 команд турнира.

Окончательное решение руководством Евролиги о продлении или завершении сезона, прерванного из-за коронавируса, будет принято 25 мая.

По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 388 011 человек. Умерших — 343 443, выздоровевших — 2 235 277.

По данным Роспотребнадзора, на день 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.