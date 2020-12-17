Игрок «Зенита» Холлинс забросил в кольцо «Баварии» со своей половины площадки

Защитник «Зенита» Остин Холлинс совершил невероятное попадание на исходе третьей четверти в матче 14-го тура регулярного сезона с «Баварией» (79:75). Бросок американского баскетболиста достиг цели со своей половины площадки.

Сине-бело-голубые одержали 8 победу в 12 сыгранных матчах. Подопечные Хавьера Паскуаля располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Евролиги.