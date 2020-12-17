Игрок «Зенита» Холлинс забросил в кольцо «Баварии» со своей половины площадки
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Защитник «Зенита» Остин Холлинс совершил невероятное попадание на исходе третьей четверти в матче 14-го тура регулярного сезона с «Баварией» (79:75). Бросок американского баскетболиста достиг цели со своей половины площадки.
Сине-бело-голубые одержали 8 победу в 12 сыгранных матчах. Подопечные Хавьера Паскуаля располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Евролиги.
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