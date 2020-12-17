Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Игрок «Зенита» Холлинс забросил в кольцо «Баварии» со своей половины площадки

00:27
Теги:

Защитник «Зенита» Остин Холлинс совершил невероятное попадание на исходе третьей четверти в матче 14-го тура регулярного сезона с «Баварией» (79:75). Бросок американского баскетболиста достиг цели со своей половины площадки.

Сине-бело-голубые одержали 8 победу в 12 сыгранных матчах. Подопечные Хавьера Паскуаля располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Евролиги.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир