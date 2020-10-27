Игрок «Панатинаикоса» заразился коронавирусом перед матчем Евролиги против «Зенита»

Тест на коронавирус одного из баскетболистов «Панатинаикоса» дал положительный результат перед игрой шестого тура Евролиги против «Зенита», сообщает сайт греческой команды.

Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге 29 октября. Имя и состояние зараженного не сообщаются.

В настоящее время «Зенит» находится на карантине из-за вспышки коронавируса в команде. В связи с этим было принято решение о переносе на более поздние даты матчей Евролиги против испанских «Басконии» и «Валенсии», а также итальянского «Милана».