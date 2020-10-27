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Игрок «Панатинаикоса» заразился коронавирусом перед матчем Евролиги против «Зенита»

20:37
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Тест на коронавирус одного из баскетболистов «Панатинаикоса» дал положительный результат перед игрой шестого тура Евролиги против «Зенита», сообщает сайт греческой команды.

Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге 29 октября. Имя и состояние зараженного не сообщаются.

В настоящее время «Зенит» находится на карантине из-за вспышки коронавируса в команде. В связи с этим было принято решение о переносе на более поздние даты матчей Евролиги против испанских «Басконии» и «Валенсии», а также итальянского «Милана».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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