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Игрок «Панатинаикоса» стал MVP недели в Евролиге

18:02

Баскетболист «Панатинаикоса» Константинос Митоглу стал самым ценным игроком недели в Евролиге.

«Панатинаикос» в четверг обыграл «Химки» (94:78). Тяжелый форвард хозяев Митоглу признан MVP недели за хороший матч против подмосковной команды. Он набрал 29 очков, сделал 12 подборов и 2 результативные передачи.

«Химки» проиграли 13-й матч Евролиги подряд. Команда продолжает находиться на последнем месте с двумя победами при 19 поражениях.

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