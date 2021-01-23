Игрок «Панатинаикоса» стал MVP недели в Евролиге

Баскетболист «Панатинаикоса» Константинос Митоглу стал самым ценным игроком недели в Евролиге.

«Панатинаикос» в четверг обыграл «Химки» (94:78). Тяжелый форвард хозяев Митоглу признан MVP недели за хороший матч против подмосковной команды. Он набрал 29 очков, сделал 12 подборов и 2 результативные передачи.

The TOP PLAYS from the MVP! pic.twitter.com/SBy45AHjzB — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 23, 2021

«Химки» проиграли 13-й матч Евролиги подряд. Команда продолжает находиться на последнем месте с двумя победами при 19 поражениях.