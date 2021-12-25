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Игрок «Олимпиакоса» заразился коронавирусом. Команде 29 декабря играть с ЦСКА

25 декабря, 23:43
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Один из игроков баскетбольного «Олимпиакоса» сдал положительный тест на коронавирус. Остальные баскетболисты и тренеры команды прошли повторное тестирование, которое не выявило новых случаев болезни, сообщает Eurohoops.

27 декабря «Олимпиакос» сыграет в Кубке Греции. А 29 декабря команде предстоит принимать на своей площадке московский ЦСКА в рамках Евролиги.

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Иван Шитик все материалы автора
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