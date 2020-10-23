Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Црвены Звезды» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:86 ОТ) назвал поворотный момент в игре. По его мнению, ход встречи мог сложиться иначе.

— Поздравляю «Црвену Звезду» с победой, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Игра могла бы повернуться иначе, мы могли бы победить. Думаю, мы упустили свой шанс, когда при «+14» хорошо организовали атаку, но смазали данк. Мы не контролировали отскоки, совершили несколько «лишних» потерь, а соперники попали важные броски.