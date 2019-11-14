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Ибрагимович перейдет в баскетбольный клуб. Евролига троллит шведского футболиста

16:35

Евролига пошутила над нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем. Как отмечается в Twitter соревнований, следующем местом работы 38-летнего шведа станет баскетбольная «Бавария».

Контракт Ибрагимовича истекает в конце этого года.

Ранее «Зенит» отрегировал на пост относительно будущего нападающего.


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