Ибрагимович перейдет в баскетбольный клуб. Евролига троллит шведского футболиста

Евролига пошутила над нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем. Как отмечается в Twitter соревнований, следующем местом работы 38-летнего шведа станет баскетбольная «Бавария».

Контракт Ибрагимовича истекает в конце этого года.

Ранее «Зенит» отрегировал на пост относительно будущего нападающего.