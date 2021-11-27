Ховард признан лучшим игроком тура в Евролиге
Форвард АСВЕЛа Уильям Ховард признан лучшим игроком 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, информирует сайт турнира.
В матче с «Монако» (85:84) он набрал 23 очка, сделал 10 подборов и 3 перехвата при рейтинге эффективности 33 балла. Кроме того, он реализовал победный бросок с центра площадки под финальную сирену.
В пятерку лучших игроков тура также вошли: центровой «Панатинаикоса» Георгиос Папаяннис (31 очко), защитник «Баварии» Дэрран Хиллиард (30), разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин (29) и разыгрывающий «Маккаби» Скотти Уилбекин (28 баллов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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