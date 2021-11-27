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Ховард признан лучшим игроком тура в Евролиге

15:57

Форвард АСВЕЛа Уильям Ховард признан лучшим игроком 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, информирует сайт турнира.

В матче с «Монако» (85:84) он набрал 23 очка, сделал 10 подборов и 3 перехвата при рейтинге эффективности 33 балла. Кроме того, он реализовал победный бросок с центра площадки под финальную сирену.

В пятерку лучших игроков тура также вошли: центровой «Панатинаикоса» Георгиос Папаяннис (31 очко), защитник «Баварии» Дэрран Хиллиард (30), разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин (29) и разыгрывающий «Маккаби» Скотти Уилбекин (28 баллов).

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Роман Шишов все материалы автора
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