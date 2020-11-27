Холлинз: «В «Зените» все знают, на что мы способны»

Защитник «Зенита» Остин Холлинз прокомментировал победу над «Жальгирисом» (83:75) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Это была очень агрессивная игра. Мы хорошо придерживались плана на матч, но позволили им вернуться в игру в конце. Сейчас надо двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Мы счастливы вернуться отсюда с победой. Невозможно забрасывать трехочковые в каждой игре, но мы знаем, на что способны. Иногда они попадают в цель, иногда нет, сегодня был такой вечер, когда они получались», — цитирует Холлинза официальный сайт клуба.

После этой победы «Зенит» поднялся на четвертое место в турнирной таблице.