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Холлинз: «В «Зените» все знают, на что мы способны»

08:57
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Защитник «Зенита» Остин Холлинз прокомментировал победу над «Жальгирисом» (83:75) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Это была очень агрессивная игра. Мы хорошо придерживались плана на матч, но позволили им вернуться в игру в конце. Сейчас надо двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Мы счастливы вернуться отсюда с победой. Невозможно забрасывать трехочковые в каждой игре, но мы знаем, на что способны. Иногда они попадают в цель, иногда нет, сегодня был такой вечер, когда они получались», — цитирует Холлинза официальный сайт клуба.

После этой победы «Зенит» поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/11/26/tretya-podryad-vyezdnaya-pobeda/

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