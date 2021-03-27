Защитник «Зенита» Остин Холлинз после победы над «Химками» в Евролиге (91:70) отметил, что команда придерживалась плана на игру.

«Это был матч, который мы должны были выиграть. Я считаю, что мы действительно играли хорошо. Были некоторые взлеты и падения, но я думаю, что на протяжении всей игры мы придерживались плана, вышли и сделали то, что должны были сделать. Все были на одной волне, мы придерживались плана игры, держались вместе 40 минут и довели дело до конца», — цитирует пресс-служба клуба Холлинза.