«Химки» в овертайме проиграли «Олимпиакосу»

«Химки» на выезде проиграли «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (98:109). Победитель определился только в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник Алексей Швед, набравший 36 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Химки» (Россия) — 109:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2)

О: Принтезис (26), Спанулис (18 + 10 передач), Папаниколау (18).

Х: Швед (36), Эванс (17), Букер (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры