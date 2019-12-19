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«Химки» в овертайме проиграли «Олимпиакосу»

00:23
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«Химки» на выезде проиграли «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (98:109). Победитель определился только в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник Алексей Швед, набравший 36 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Химки» (Россия) — 109:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2)

О: Принтезис (26), Спанулис (18 + 10 передач), Папаниколау (18).

Х: Швед (36), Эванс (17), Букер (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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